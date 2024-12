Sport.quotidiano.net - I rimpianti di Troise:: "Siamo calati troppo nel secondo tempo"

Un Arezzo a due facce: ottimo nel primo, remissivo nella ripresa allunga la serie negativa da astinenza da vittorie. In sala stampa c’è rimpianto nella parole di Emanuele. "Nelabbiamo perso le distanze e le verve che ci ha caratterizzato nella prima frazione. Abbiamo subito un gol che fa male, da calcio d’angolo. Ci dispiace perchè avevamo bisogno di questi tre punti. Adesso dobbiamo tenere alta la concentrazione perchè ci aspettano due gare fondamentali per chiudere al meglio il girone d’andata e una sfida di Coppa Italia che può proiettarci in semifinale". Non si sottrae all’analisi Alberto Montini. "Nella ripresa nonriusciti più ad andare avanti e mettere pressione. E’ un grosso rammarico non aver sfruttato l’uomo in più" Il terzino non nasconde il momento di difficoltà.