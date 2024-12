Movieplayer.it - Grande Fratello, Mariavittoria attratta da un terzo gieffino: Tommaso e Javier sono fuori dai giochi

Il tugurio ha creato molta confusione sentimentale ache adesso vuole prendere le distanze da, ma il suo nuovo interesse non èMinghetti tornata Casa del, sta vivendo un momento diconfusione sentimentale. Dopo aver coltivato una relazione altalenante conFranchi, ora sembra intenzionata a cambiare direzione, e, a differenza di quello che credevano alcuni spettatori del programma, il suo nuovo interesse amoroso non èMartinez. Un nuovo triangolo in vista? Negli ultimi giorni, un nuovo elemento ha scosso l'equilibrio emotivo di: Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna e volto noto di Temptation Island. Durante il periodo trascorso nel Tugurio, i due hanno avuto modo di conoscersi meglio, creando una complicità che ha messo .