Ilgiorno.it - Giacomo, il giovane matematico. Arriva secondo al Kangourou: "Successo di tutta la comunità"

Leggi su Ilgiorno.it

Vanzaghello celebraRivolta,to alposto aldella Matematica. Il paese si veste a festa per ilstudente della categoria Benjamin, che ha conquistato l’argento alla finale italiana della prestigiosa kermesse. Il riconoscimento è stato celebrato con una cerimonia ufficiale, durante la quale il sindaco Arconte Gatti e l’assessore Doris Giugliano hanno consegnato al talento locale una pergamena a testimonianza del suo straordinario risultato. "La matematica per lui non ha segreti", ha dichiarato il sindaco Gatti, sottolineando comerappresenti un esempio di eccellenza perla. L’assessore Giugliano, condividendo l’entusiasmo, ha augurato un futuro radioso al, iscritto all’istituto comprensivo De Amicis di Busto Arsizio. "Ad maiora semper,".