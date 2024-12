Movieplayer.it - Francis Ford Coppola pronto a tornare sul set: ecco i dettagli del suo prossimo progetto

Leggi su Movieplayer.it

Il regista di Megalopolis tornerà presto dietro la macchina da presa per lavorare al suo nuovo film. Nonostante le critiche e le discussioni intorno al suo ultimo film, Megalopolis,non ha alcuna intenzione di abbandonare il seggiolino da regista ed èsul set per una nuova avventura cinematografica.in realtà ha già in programma i suoi due prossimi film, entrambi autofinanziati. Il primo dei due progetti s'intitola Glimpses of the Moon, era già stato messo in agenda ben prima della première di Megalopolis a Cannes. Ritorno sul set Il regista ha dichiarato al Washington Post che dopo aver festeggiato il Natale con la sua famiglia, si trasferirà a Londra per .