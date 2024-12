Abruzzo24ore.tv - Fermati con otto chili di droga: due ventenni finiscono in manette

Pescara - Sequestrati hashish e marijuana per un valore di 80.000 euro: i due giovani trasportavano un carico sospetto e avevano attrezzature per il confezionamento. La Guardia di Finanza ha arrestato due giovani, poco più che, trovati in possesso di 8ditra hashish e marijuana. Il blitz è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, e ha portato al sequestro di stupefacenti per un valore di mercato stimato intorno agli 80.000 euro. L'arresto al casello L’operazione è scattata quando i baschi verdi, insospettiti dal comportamento nervoso dei due ragazzi durante un controllo di routine, hanno deciso di ispezionare a fondo l’auto. Nel bagagliaio del veicolo è stato scoperto un borsone contenente 50 panetti di hashish, confezionati in buste termosaldate, per un peso complessivo di oltre 5 chilogrammi.