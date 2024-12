Lanazione.it - E’ morta Pia Teresa Salvini, maga dei costumi delle opere di Puccini

Viareggio, 3 dicembre 2024 – E’Pia, per anni responsabile della sartoria della Fondazione Festivalano di Torre del Lago. "Riconosciuta e apprezzata per le sue doti umane e per il valore professionale – la ricorda il Festival – ha fatto della sua professione soprattutto una passione, testimonianza ne sono le deliziose bambole da lei realizzate con idei personaggiani che sono in Mostra alla Gamc Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani. La Fondazione Festivalano si stringe con affetto alla famiglia nel ricordo di una straordinaria professionista che ha saputo trasmettere la sua passione e il suo sapere a tanti giovani che oggi continuano a portare i suoi insegnamenti sul palcoscenico”.