Corruzione e associazione a delinquere, 9 arresti a Trento: anche la sindaca di Riva del Garda e il magnate austriaco René Benko

L’accusa è gravissima: hanno fatto parte, con ruoli e modalità diverse, di un gruppo affaristico in grado di influenzare e controllare le principali iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore della speculazione edilizia in Trentino Alto Adige. Per questo motivo la Procura distrettuale diha emesso un mandato d’arresto per il, fondatore del gruppo Signa (finito poco meno di un anno fa sulla stampa internazionale per un mega crac) e per altre otto persone (tutte ai domiciliari), tra cui il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager, ladidelCristina Santi e l’ex senatore Vittorio Fravezzi (eletto con Unione per il Trentino). Le indagini sono state coordinate dalla Dda della Procura dicon Carabinieri del Ros e i Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di