Coricelli abbraccia la causa di Fondazione Pangea Ets con una edizione limitata del prodotto di punta

Roma, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) -, azienda olearia di Spoleto (Pg),ladiEts, Ente impegnato in Italia, India e Afghanistan da oltre 20 anni in progetti a favore delle donne e contro la violenza di genere. La collaborazione rientra nell'ambito delle iniziative di Corporate Social Responsibility dell'azienda olearia che, fin dalla sua, ha messo in atto una strategia che va oltre il mero successo commerciale, cercando di valorizzare la sinergia e la contaminazione tra persone, progetti e azioni. L'azienda è, infatti, impegnata da tre generazioni nel costruire una cultura d'impresa dove capacità inclusiva, rilevanza sociale, pari opportunità, impatto ambientale ed economico vanno di pari passo. Questa visione si concretizza in progetti e iniziative sociali che apportano benefici alla comunità e, in particolare modo, alle persone in difficoltà.