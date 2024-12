Ilnapolista.it - Conte: «Coppa Italia opportunità chiara per testare la crescita di tutti, per dirmi “io ci sono”»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonioconferma il turn over per la partita di giovedì contro la Lazio in. L’allenatore del Napoli però chiarisce che si tratta di un test e un’perladi. Per i calciatori che hanno giocato meno in campionato è un’occasione per dire al proprio mister “io ci”.Leggi anche:: «A Napoli parlate di vincere molto facilmente. C’è un lavoro da fare. Vedo che l’ambiente non è compatto»: «Farò giocare calciatori che ritengo meritevoli di questaè un obiettivo del Napoli?«L’obiettivo è crescere, costruire qualcosa e per farlo c’è bisogno di giocare quanto più possibile. Quest’anno per alcuni aspetti è penalizzante per alcuni calciatori perché abbiamo solo il campionato e lain cui abbiamo giocato due partite.