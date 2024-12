Iltempo.it - "Collaborazione nell'istruzione". Missione di Valditara in Algeria

«Sono stato in visita inper consolidare latra i due Paesi nel settore dell'. Nel corso della, ho siglato due Memorandum d'Intesa (MoU) con il Ministro dell'Nazionale algerino, Mohamed Seghir Saadaoui, e il Ministro della Formazione eProfessionale, Yacine El-Mahdi Oualid. Queste intese rappresentano un momento importantetra Italia e». Così il ministro dell'e del Merito, Giuseppe, su Facebook al termine della sua visita in. «Grazie ai Memorandum compiamo un ulteriore passo avantie nostre già solide relazioni, valorizzando il comune impegno a promuovere la qualità della formazione attraverso la 'diplomazia della scuolà, venendo incontro alle esigenze delle imprese italiane che investono o che intendono investire ine creando le condizioni per una immigrazione regolare di giovani già formatia nostra lingua ea nostra cultura - ha aggiunto - il primo Memorandum è finalizzato al potenziamento dell'insegnamento della lingua italianae scuole algerine e alla promozione della cooperazione nel campo dell'tecnologica, in termini di scambi e partenariati.