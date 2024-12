Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 14 giornata serie A: settimo rigore negato agli azzurri

Leggi su Napolipiu.com

Continua il trend negativo nelle decisionicontro gli. Mariani torna subito in campo dopo Inter-Napoli, mentre a Torino Fabbri sorvola su un netto penalty.Non pagano pegno gli arbitri che penalizzano il Napoli. Dopo i vari Tremolada, Feliciani e Doveri anche Mariani è di nuovo al lavoro dopo aver penalizzato gli. Qua parliamo di una squadra, il Napoli, penalizzata già sette volte e con sei rigori ancora da calciare.Dopo i disastri di Inter Napoli (XI), il designatore arbitrale ha premiato l’arbitro Mariani col super lavoro al VAR e all’AVAR allaseguente e per non farci mancare nulla gli ha anche affidato la direzione di Cari – Verona alla XIV. Non bene neanche Fabbri a Torino e nemmeno brilla Rapuano a Lecce.Cari – Verona 1 – 0, Mariani (Nasca – Paterna).