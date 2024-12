Terzotemponapoli.com - Bordin: “Scudetto? Napoli, Atalanta, Inter e Fiorentina le più accreditate al momento”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, èvenuto Roberto, allenatore dell’Elbasani, già allenatore del Bologna, ex centrocampista di. Queste le sue parole:Come stanno andando le cose con il suo Elbasani?“L’ultima partita è stata contro la seconda in classifica, quindi una sconfitta che brucia particolarmente. Abbiamo perso 3-1, pur avendo giocato una buona gara, ma abbiamo commesso errori individuali importanti che ci sono costati i gol subiti. Solo uno dei tre poteva essere rimediato, ma dobbiamo lasciarci questa sconfitta alle spalle. Domani c’è un’altra partita e dobbiamo assolutamente rifarci. L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro, perché qui c’è una formula diversa per lo. Si tratta di una sorta di playoff.