Ilveggente.it - Bologna-Monza, Coppa Italia: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per gli ottavi di finale die si gioca martedì alle 18:30: notizie, probabili, tv e streaming.Iniziano gli ottavi di finale die iniziano ad esserci match sicuramente più equilibrati rispetto a quelli che abbiamo visto fino ai sedicesimi: la formula, fino alla semifinale, è sempre la stessa. Gioca in casa chi ha un ranking migliore e va avanti chi vince, senza possibilità d’appello. E nella sfida tra, ovviamente, sono i padroni di casa quelli favoriti.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itNon solo per quella che, oggettivamente, è una rosa migliore, ma anche per un altro paio di motivi che non possiamo di certo non rimarcare: il primo è che il, essendo praticamente eliminato dalla Champions League e vivendo comunque un buon momento di forma, potrebbe mettere nel mirino questa manifestazione e cercare di arrivare il più lontano possibile.