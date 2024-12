Auto elettriche negli Usa 75 miliardi a Stellantis e Samsung per due gigafactory di batterie

Lettera43.it - Auto elettriche, negli Usa 7,5 miliardi a Stellantis e Samsung per due gigafactory di batterie

Leggi su Lettera43.it

Sdi stanno costruendo unaper la produzione dida dedicare allein Indiana e per questo gli Usa daranno alle due società un finanziamento da 7,5di dollari. È l’ultima decisione presa dall’uscente amministrazione Biden, che ha scelto di finanziare la jv StarPlus Energy per la realizzazione di non uno ma due impianti nella città di Kokomo. Lì si produrranno celle e moduli diagli ioni di litio, che poi saranno utilizzati sullemobilidi.LEGGI ANCHE: Dopo Tavares, saranno la finanza o l’industria a risollevare?L’area in cui si sta costruendo la primaa Kokomo, in Indiana (Getty Images).Trump potrebbe revocare il finanziamentoAd annunciarlo è stato il Dipartimento dell’Energia degli Usa, per cui «il progetto espanderà significativamente la capacità produttiva diper veicoli elettrici in Nord America, riducendo la dipendenza degli Stati Uniti da nazioni avversarie come la Cina e da altre fonti estere per le».