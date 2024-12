Aumento delle tasse a Pesaro | Iperf con aliquota unica allo 08%

Ilrestodelcarlino.it - Aumento delle tasse a Pesaro: Iperf con aliquota unica allo 0,8%

, 3 dicembre 2024 – Dal primo gennaio 2025, ascatterà l’adeguamento Irpef con una0,8%. Via i quattro scaglioni previsti a secondafasce di reddito, con un conseguentea partire dal prossimo anno per i redditi fino ai 55mila euro (anche se resta l’esenzione per quelli sotto i 9mila). “E’ una scelta difficile ma inevitabile – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore al Bilancio, Riccardo Pozzi – a causa degli effetti della manovra fiscale del Governo sulla spesa corrente del bilancio del Comune, dove sono presenti tagli per un milione di euro (per il 2025, ma saliranno a 1,1 milioni nel 2026 e 1,5 milioni nel 2028) a cui si aggiungono le maggiori spese dovute ai doverosi aggiornamenti dei contratti collettivi nazionali (dei dipendenti pubblici ecooperative) che sono rovesciati sugli enti locali senza che ci vengano riconosciute le risorse per coprire quegli adeguamenti.