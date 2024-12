Ilgiorno.it - Arresti e corruzione a Vigevano, scattano gli interrogatori: muti davanti al giudice i due manager di Asm

(Pavia) – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Veronica Passarella, 52 anni, amministratore unico di Asm; e Alessandro Gabbi, 52 anni, direttore amministrativo di Asm, due dei cinque arrestati nell’ambito dell’indagine che ha portato ai domiciliari anche il sindaco Andrea Ceffa, 51 anni, con l’accusa di. Una scelta dettata da ragioni tecniche, con la difesa che ha sostenuto di non avere avuto a disposizione tempo sufficiente per analizzare gli atti. Oggial gip del Tribunale di Pavia Luigi Riganti saranno ascoltati Roberta Giacometti, 43 anni, avvocato e consigliere comunale di ‘Riparte’ e Matteo Ciceri, 49 anni, amministratore diDistribuzione Gas. Domani toccherà al sindaco sospeso per decreto prefettizio, Andrea Ceffa.