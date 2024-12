Accordo Hamas-Fatah su Gaza post-guerra

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 Il movimento islamico palestinese,il partito del presidente dell' Autorità Palestinese Abu Mazen, si sono accordati per un comitato responsabile dell'amministrazione della Striscia di, dopo la.Lo riferisce France Presse, in base a fonti dei negoziati al Cairo tra le due parti. L'dovrà essere convalidato da un decreto di Abu Mazen e uno di. Il comitato, como da 10-15 personalità non affiliate ai due gruppi,avrebbe autorità su aiuti umanitari, istruzione, sanità, economia, ricostruzione.