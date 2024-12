Iodonna.it - Un'avventura piena di colpi di scena per la "Divina", che ha avuto un piccolo cedimento, salvo poi riprendersi e ballare con ottimi risultati

È entrata nel mondo di Ballando con le stelle con la stessa determinazione che l’ha contraddistinta in piscina. Ma per Federica Pellegrini l’nel dance show non è stata certo una passeggiata. L’ex nuotatrice ha dovuto affrontare un susseguirsi di imprevisti, tra cui l’allontanamento del suo primo partner, Angelo Madonia, seguito immediatamente all’infortunio di Samuel Peron, che era stato chiamato a sostituirlo. Pur dimostrando sempre grande grinta, nella semifinale di sabato 30 novembre la campionessa haun, scoppiando in lacrime nel momento della separazione dal secondo maestro. “Ballando con le stelle 2024”, cast: coppie, giuria, maestri guarda le foto Federica Pellegrini e la delusione MadoniaIl cambiamento di partner non è stato senza emozioni per Federica, che ha espresso il suo dispiacere per l’allontanamento di Angelo Madonia.