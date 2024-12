Iodonna.it - «Sono così incredibilmente grata per tutti voi» ha scritto la star su Instagram.

Separata, single ma sorridente.si mostra JLo nel primo Thanksgiving da single dopo la separazione da Ben Affleck. Jennifer Lopez, infatti, ha festeggiato il Giorno del Ringraziamento lontano dall’ex marito, che ha invece trascorso la festa insieme alla sua ex, Jennifer Garner. Ma il dolore per la fine del matrimonio annunciata in estate non le ha impedito di sorridere e di essere comunquealla vita e agli amici. La favola infranta di Jennifer Lopez e Ben Affleck: 20 anni di passione, incomprensioni e liti X Leggi anche › Jennifer Lopez sul divorzio con Ben Affleck: «O si cresce o si muore.