Inter-news.it - Rinvio Fiorentina-Inter, il recupero resta un enigma: un ipotesi – CdS

La partita, sospesa ieri al minuto 17 per il malore improvviso di Edoardo Bove, dovrà essere recuperata, ma il calendario fitto rende la scelta della data una sfida complessa. Ecco l’del Corriere dello Sport che di fatto conferma la nostra tesi.PER IL– La priorità, come sottolineato da tutte le parti coinvolte,la salute del giovane centrocampista della, attualmente sotto osservazione in terapia intensiva. Tuttavia, per motivi di equità sportiva e organizzativi, la Lega Serie A affronterà la questione delcon un consiglio straordinario, probabilmente già oggi. Con entrambe le squadre impegnate in competizioni europee, e con l’avvio degli ottavi di Coppa Italia questa settimana, le finestre disponibili per recuperare il match scarseggiano.