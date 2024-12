Lanazione.it - Rally Città di Pistoia, l'orgoglio di una comunità Gasperetti (Citroën) si aggiudica la 45

Il 5 e 6 ottobre 2024, il 45°diha rappresentato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e per gli sportivi, confermandosi una delle manifestazioni più attese nel panorama rallistico nazionale. Con la partecipazione straordinaria di ben 90 equipaggi iscritti, l'evento ha portato sulle strade toscane un mix di adrenalina, tecnica e passione, attirando piloti di grande calibro e migliaia di spettatori. Tra i partecipanti figuravano nomi noti del settore, che hanno aggiunto prestigio alla competizione e garantito un livello tecnico altissimo. L'organizzazione, curata con grande attenzione daCorse Sport in collaborazione con l'Automobile Club, ha mantenuto fede alla tradizione, proponendo un percorso affascinante e impegnativo che ha messo alla prova le abilità di guida dei partecipanti.