Raccolta differenziata a Fiumicino | migliora il servizio con tante novità

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 dicembre 2024 – Unpiù efficiente: ildiverrà potenziato. Il percorso dimento deldiper il Comune diè messo in atto dall’Amministrazione Comunale e dal GestoreAmbiente che, al fine di agevolare i cittadini nella, hanno deciso di introdurre nuove attrezzature e nuovi servizi complementari. Innovazioni messe in campo sia per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge che per incrementare la qualità del materiale raccolto e ridurre i rifiuti indifferenziati da conferire in discarica.L’attività prevede una riorganizzazione generale dellacon l’utilizzo di nuovi contenitori i quali saranno dotati di un Microchip che associa inequivocabilmente gli stessi all’utenza.