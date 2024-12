Ilrestodelcarlino.it - Premio Biagiola e Pistor, il vincitore è Scarponi

Assegnato ad Andrea, dottorando all’Università politecnica delle Marche dopo la laurea in ingegneria civile, ildi Univpm in ricordo degli ingegneri Manuele Huub Pistoor. Le vite di, entrambi ingegneri, sono state interrotte nel 2019:è stato travolto e ucciso da un automobilista mentre rientrava a casa in moto dal lavoro a Potenza Picena; Pistoor è stato travolto e ucciso di ritorno dal lavoro vicino a Jesi, colpito dal rimorchio che si era staccato dalla motrice di un camion. Entrambi svolgevano con passione la loro professione, per questo, per onorare la loro memoria e sensibilizzare sui temi della prevenzione e della sicurezza stradale è stato istutuito unin loro ricordo, da assegnare ogni anno a una tesi di laurea conseguita ad Ancona in ingegneria civile, meccanica, informatica e dell’automazione o environmental engineering su argomenti riguardanti mobilità sostenibile e sicurezza stradale.