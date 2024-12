Nuove apparecchiature diagnostiche in arrivo per gli ospedali di Penne e Popoli

Leggi su Citypescara.com

Chirurgia Endoscopica: tecnologia di ultima generazione“La nuova apparecchiatura endoscopica rappresenta un importante passo avanti tecnologico per il reparto”, spiega D’Addazio. “Il sistema, che include video gastroscopi e colonscopi di ultima generazione, è dotato di un videoprocessore con intelligenza artificiale. Questa tecnologia avanzata permette di identificare in tempo reale la presenza di lesioni, come polipi del colon, neoplasie maligne e adenomi, aumentando la precisione diagnostica”.L’investimento, dal valore complessivo di 170.000 euro, è stato finanziato con fondi aziendali previsti nel piano triennale degli investimenti 2024-2026.Radiologia: modernizzazione e sicurezzaPer il reparto di Radiologia, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 6 Salute), è previsto un investimento di 160.