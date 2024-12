Terzotemponapoli.com - Napoli primo in classifica e ‘organizzato’. E ieri Kvara…

, ancora una vittoria di misura: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “Sorprende della capacità di resistere alle pressioni esterne. Ilcontinua la sua corsa di testa. Passa anche nella Torino granata, in perfetto stile Antonio Conte, uno a cui la pressione in generale fa il solletico. Gara solida, squadra organizzatissima, idee sempre chiare e grande serenità e concretezza nel gestire in ogni fase il vantaggio più risicato. Quella diè la quinta vittoria azzurra con il minimo scarto, nono clean sheet in 14 gare di campionato”.Una squadra, il, che.Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “con tante certezze in tutti i reparti: dietro Rrahmani e Buongiorno puliscono ogni tipo di pallone, mentre Di Lorenzo e Olivera garantiscono un ottimo livello in entrambe le fasi; in mezzo al campo Anguissa va di vanga che è un piacere, Lobotka legge il gioco come pochi e McTominay fa tutto, e bene; infine, in avanti, Lukaku cresce di condizione, Politano è infaticabile e Kvara entra nelle azioni più importanti”.