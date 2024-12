Liberoquotidiano.it - Mo: Usa, 'abbattuti sette missili e droni sparati dai ribelli Houthi'

Sana'a, 2 dic. (Adnkronos) - I cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti hanno abbattutodaidello Yemen contro le navi da guerra e tre navi mercantili americane che stavano scortando nel Golfo di Aden. Non sono stati segnalati danni o feriti. Lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti, precisando che i cacciatorpedinieri Uss Stockdale e Uss O'Kane hanno abbattuto e distrutto trebalistici antinave, tree un missile da crociera antinave. Le navi mercantili non sono state identificate.Glihanno rivendicato l'attacco in una dichiarazione e hanno affermato di aver colpito i cacciatorpediniere statunitensi e "tre navi di rifornimento appartenenti all'esercito americano nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden".