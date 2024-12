Quotidiano.net - Meloni in Lapponia, 21 e 22 dicembre primo vertice Ue Nord-Sud

Dopo il Consiglio europeo del 19 e 20, la premier Giorgiavolerà in Filandia per per prendere parte, su invito delministro finlandese Petteri Orpo, al-Sud", con al centro le principali sfide di sicurezza con cui si confronta l'Ue nell'attuale quadro internazionale. Lo rendono noto fonti italiane, spiegando che si tratta di una quattro che doveva svolgersi lo scorso aprile, ma per motivi di agenda è stato rimandato e fissato ora nei giorni successivi al summit di Bruxelles. Questo, notano le stesse fonti, rappresenta un formato innovativo e capace di riflettere sensibilità trasversali a livello europeo. Si terrà a Saariselka, un piccolo villaggio situato nel cuore dellafinlandese, 260 chilometri adel Circolo polare artico, e parteciperanno anche ilministro greco Kyriakos Mitsotakis, quello svedese Ulf Kristeon, e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas.