Dailymilan.it - Malore Edoardo Bove, da Eriksen a Ndicka: tutti i casi. Anche quelli più drammatici come Morosini

Leggi su Dailymilan.it

colto da un: dafino al dramma Morosini: ianaloghi degli ultimi anni in cui il calcio si è fermatoAl minuto 17 della sfida Fiorentina-Inter, il centrocampista violasi è accasciato a terra perdendo i sensi. Immediato il tempestivo intervento prima dei giocatori e poi dello staff medico. Successivamente la corsa in ospedale e finalmente le prime rassicurazioni: “Il giocatore è uscito dal campo respirando in maniera autonoma e una volta arrivato in ospedale ha ripreso conoscenza”. Il peggio è stato scongiuratotramite il comunicato pubblicato dal club viola che ha escluso lesioni acute agli organi e agli apparati vitali.Iloccorso a, però, non è l’unico che gli appassionati del calcio si ricordano. Diversi mesi fa, infatti, il difensore della Roma Evanaveva accusato unimprovviso in campo durante la partita contro l’udinese.