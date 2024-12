Sport.quotidiano.net - L’Invicta sorride ancora. Battuto 3-0 il Firenze

Seconda vittoria di fila perche supera in agilità ilVolley. Per la nona giornata di serie B maschile, i ragazzi allenati da coach Fabrizio Rolando, hanno vinto per tre set a zero (25-16, 25-19, 25-19) contro l’ultima della classe. Seconda vittoria di fila per i grossetani che, davanti al pubblico di casa, hannola giovane formazione fiorentina con una gara solida e condotta sempre in totale controllo dall’inizio alla conclusione del match. Alessandrini e compagni volevano continuare nella loro striscia positiva e contro l’ultima in classifica non si potevano lasciare sfuggire l’occasione per farlo. Nel corso della gara c’è statp spazio anche per i giovani della squadra delche milita in serie C, Ferrari e Lazzeretti, appena arrivati dalla trasferta di Cascina e mandati in campo da coach Rolando per sostituire il palleggiatore Cordano e l’opposto Pellegrino.