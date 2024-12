Lanazione.it - Legnaia, buio profondo. Ondata di furti e spaccate: "Impossibile vivere così"

FIRENZE Tormentati da spacciatori e ladruncoli che si introducono in giardini e garage, rubano in case, laboratori e auto, poi se ne fuggono grazie anche alla tramvia. Sono i residenti e gli artigiani degli isolati alle spalle della fermata Federiga: via di San Quirico, via Montepulciano, via San Gimignano, via Certaldo e limitrofe: la parte di San Quirico aa doppia vocazione, residenziale e artigianale, dove i palazzi si alternano a capannoni e creano un habitat nascosto che offre vita facile ai balordi. Stanchi dell’intensificarsi di questi episodi, gli abitanti si sono riuniti in assemblea per chiedere maggiori controlli, ma anche l’installazione di telecamere per identificare questi personaggi che si dileguano prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. "Da settembre abbiamo raccolto già cinque denunce, ed è solo la punta dell’iceberg – esordiscono – perché poi ci sono tutti quegli episodi che non sono stati denunciati o non abbiamo raccolto".