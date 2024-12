Quotidiano.net - La sfida riparte da innovazione, tradizione e sostenibilità

Leggi su Quotidiano.net

TORNA A LUCCA per il terzo anno consecutivo l’iniziativa “QN Distretti”, le sfide dei territori e dei distretti italiani che incontra i protagonisti delle filiere produttive. Giovedì 5 dicembre a partire dalle 17, nella sede di Confindustria Toscana Nord a Lucca in piazza Bernardini 41, si terrà il convegno dal titolo “Il distretto della carta di Lucca:per il futuro”. L’evento, organizzato in collaborazione con Confindustria Toscana Nord e che vede come partner Simest, mette insieme industriali, esperti del settore e amministratori pubblici con il fine non solo di promuovere il dibattito su un settore così strategico per l’economia, ma soprattutto per stimolare una sintesi per le proposte e i bisogni di una filiera, quella cartaria, che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e internazionale.