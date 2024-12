Ilrestodelcarlino.it - Incendio in casa a Misano, famiglia in salvo per un soffio

(Rimini), 2 dicembre 2024 – Momenti di grande apprensione nella serata di ieri aMonte, dove unha colpito un'abitazione in via Saffi. Le fiamme, divampate intorno alle 21, sarebbero partite dalla canna fumaria per poi propagarsi rapidamente alla copertura in legno del tetto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con tre squadre insieme all'autobotte e personale specializzato, che hanno affrontato il rogo con tempestività. L’intervento, durato circa due ore, è riuscito a contenere i danni a circa 15 metri quadrati del tetto, evitando conseguenze ben peggiori. Per fortuna i proprietari dell'abitazione - unamisanese che quando è divampato l'si trovava all'interno dell'appartamento - non hanno riportato ustioni o ferite e sono riusciti ad allontanarsi appena in tempo.