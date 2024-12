Udine20.it - Inaugurate le linee 81 e 82 per collegare i quartieri al centro storico

Questa mattina sono stateufficialmente le nuovedi trasporto pubblico urbano 81 e 82, pensate peralcittadino, in particolare la zona nord e la zona ovest.Al giro inaugurale era presente, insieme al Direttore del servizio trasporto pubblico regionale e locale della Regione FVG Enzo Volponi, all’Amministratore delegato di Arriva Udine Diego Regazzo e al Direttore d’esercizio Emilio Coradazzo, anche l’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol, che ha commentato: “L’attivazione delle nuovedi collegamento con ilè un passo in avanti importante per migliorare la mobilità della nostra città”, le parole dell’assessore. “Le81 e 82oggi sono un’opportunità in più messa a disposizione dei cittadini per raggiungere la zona centrale della città, in maniera più facile, economica e sostenibile.