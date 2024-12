Nerdpool.it - Il mio matrimonio felice torna su Netflix per la stagione 2!

Leggi su Nerdpool.it

Per anni, per una serie shojo (ovvero un anime destinato principalmente ad un pubblico femminile e adolescente), indipendentemente da quanto popolare potesse diventare, ottenere una secondaè stato incredibilmente raro, se non inaudito. Tuttavia, la recente rinascita e ricomparsa del target ha portato a un’ondata di nuovissimi adattamenti e continuazioni di anime che hanno reso i fan dello shojo più entusiasti che mai per il futuro. Una di queste serie, l’adattamento animato di My Happy Marriage di Akumi Agitogi, si sta avviando verso l’uscita della sua seconda, che avverrà nell’inverno 2025 e ha alcuni incredibili nuovi annunci sul suo cast.Adattata dalle light novel originali, Il mioè una serie low-fantasy ambientata nel Giappone dell’era Taisho. Nel mondo della serie, gli spiriti e la magia sono decisamente reali, ma il personaggio principale della storia, Miyo Saimori, è nata senza alcun dono soprannaturale, il che l’ha portata a lavorare come serva per la sua matrigna e i suoi fratelli violenti.