Lettera43.it - Il centrosinistra vince le comunali ad Anzio e Nettuno, ex feudi della destra sciolti per mafia nel 2022

Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini sono i nuovi sindaci di, i due Comuni del litorale Sud di Romaper infiltrazioni mafiose nele considerati roccaforti. Per la segretaria del Pd Elly Schlein si tratta di «una bella vittoria che dimostra che l’unità paga e altri due importanti comuni vedono ilnte», ha detto citata dall’Ansa. «L’alternativa a questac’è e dai territori arriva il messaggio che le persone danno fiducia a chi si occupa con serietà e determinazione delle loro preoccupazioni e delle loro speranze», ha aggiunto Schlein.sarà guidata da Aurelio Lo Fazio, sostenuto da Pd, M5s e cinque liste civiche, che ha battuto Stefano Bertollini, candidato di FdI-FI-Lega-Nm. Lo Fazio aveva ottenuto il 17,21 per cento al primo turno, quando la coalizione correva divisa, e ha vinto il ballottaggio con il 55,25 per cento dei voti.