Formiche.net - Facciamo chiarezza sul fentanyl. Fra diritto alle cure, sicurezza e prevenzione

Leggi su Formiche.net

Negli ultimi anni, ilè diventato un nome familiare non solo negli ambienti medici, ma anche nei titoli dei giornali. Si tratta di uno degli oppioidi sintetici più potenti e versatili, fondamentale nella gestione del dolore severo e cronico, specie in ambito chirurgico, oncologico e nellepalliative. Tuttavia, il suo utilizzo illecito, particolarmente diffuso oltreoceano, ha contribuito a creare un alone di allarme e preoccupazione intorno a questa sostanza. In Italia, il recente Piano nazionale dicontro l’uso improprio di, riflette l’urgenza di affrontare il problema dell’uso improprio. Ma al di là delle paure, resta il fatto che, nel contesto appropriato e controllato, ilè uno strumento terapeutico cruciale per migliorare la qualità della vita dei pazienti.