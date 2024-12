Economia italiana De Nardis | l’industria tiene bloccato il PIl

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 dic. (askanews) – “L’Istat ha confermato la stasi del Pil nel terzo trimestre, migliorando marginalmente (al secondo decimale) la dinamica dell’attività economica a partire da inizio d’anno. Questo consente di innalzare leggermente, rispetto alla stima preliminare, la crescita acquisita per l’intero 2024, a 0,5% (da 0,4). In una situazione in cui vi è fame di crescita, anche i decimali contano. La lettura dei dati offre spunti interpretativi interessanti. Il nocciolo dell’attuale debolezza congiunturaleè tutto concentrato nel(-0,7%, terzo segno meno consecutivo)”. E’ l’opinione di Sergio De(Luiss School of European Political Economy), uno dei più autorevoli economisti italiani, in un commento su Inpiù. “Le costruzioni – spiega De– reggono alla cancellazione del superbonus, risultando il settore che cresce di più (0,3%).