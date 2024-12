Nuovasocieta.it - Divorzio: come affrontarlo nel migliore dei modi

Dirsi addio e chiudere una storia d’amore non è mai facile. Per le conseguenze emotive che la separazione da una persona che si è amata e con cui si è condiviso un pezzo di vita porta con sé. Ma anche per aspetti più pratici, organizzativi ed economici, legati al fatto di dover mettere una netta divisione a quanto finora si era fatto insieme.Lo sanno bene anche le coppie vip scoppiate negli ultimi anni che molto spesso sono state al centro del gossip proprio per la gestione complessa e turbolenta della crisi coniugali e della conseguente separazione. Da Francesco Totti e Ilary Blasi che non sembrano voler sotterrare l’ascia di guerra continuando a provocarsi a colpi di avvocati, fino a Chiara Ferragni e Fedez che pur vicini a un accordo che ponga fine al loro matrimonio, nei mesi scorsi hanno intrattenuto il pubblico dei social con continui colpi di scena e accuse reciproche e solo recentemente sembrano essersi calmati per il bene dei figli e per la voglia di proseguire con la propria nuova vita.