Bergamonews.it - Dal barista al geometra: le offerte di lavoro a Bergamo e provincia

Leggi su Bergamonews.it

La raccolta di tutte ledie sul territorio bergamasco, alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiegoli.Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di; nel bollettino allegato (clicca qui) si possono consultare tutti i dettagli dellee i requisiti richiesti.Centro per l’Impiego di Albinon.: 6impiego.albino@.it22353 AUTISTA CON PATENTE CQC MERCI luogo di: GAZZANIGA22356 MANUTENTORE CARRELLI ELEVATORI luogo di: PRADALUNGA22359 AUTISTA CAMION luogo di: CENE22341 TESSITORE/TRICE luogo di: ALBINO22339 TRAPUNTATORE/TRICE luogo di: ALBINO22397 ADDETTO/A MARKETING ASSISTANT luogo di: RANICACentro per l’Impiego din.: 23segreteria.