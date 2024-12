Terzotemponapoli.com - Armando Madonna sulla tragedia di Morosini e l’incidente di Bove

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un ricordo indelebile, ex allenatore del Livorno, ha rivissuto momenti di profonda emozione e dolore parlando deloccorso ieri a Edoardodurante la partita Fiorentina-Inter. Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal, il tecnico ha ricordato l’episodio tragico che lo ha segnato nel 2012, quando Piermarioperse la vita in campo. “Vedere quelle immagini mi ha fatto ricordare quei momenti che ho vissuto, le facce dei giocatori, gli abbracci. Sono cose che non vanno più via”, ha dichiarato con evidente commozione.: Il dramma di PiermarioPiermario, centrocampista del Livorno, crollò improvvisamente al suolo il 14 aprile 2012 durante una partita contro il Pescara. Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane calciatore non riuscì a sopravvivere a un arresto cardiaco.