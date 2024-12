Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, un centauro misterioso il suo nuovo uomo? Il gesto che fa impazzire il gossip | Guarda

Oggi, lunedì 2 dicembre, è il 28esimo compleanno di. Proprio lei, proprio la chiacchieratissima tennista russa, chicchieratissima per la sua presunta rottua con Jannik Sinner. Anzi, ben più che presunta, anche se con tutta probabilità di conferme da parte dei due diretti interessati, semplicemente, non ne arriveranno mai. Gli indizi relativi all'addio, però, sono tantissimi e ormai si inseguono da mesi: non si seguono più sui social, si ignorano reciprocamente anche in termini di dichiarazioni pubbliche, alcune stoccate l'uno contro l'altro sempre sui social, le voci sul riavvicinamento del ragazzo di San Candido alla sua ex, Maria Braccini. E in tutto questo ci si è anche messo un profilo "fake" della tennista russa a seminare zizzania, rilanciando contenuti falsi e polemici contro Jannik.