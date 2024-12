Ilgiorno.it - Anche la Provincia è sulla stessa linea

Leggi su Ilgiorno.it

"La nostra opzione, adeguamento della Tangenziale Est, è sostenutadallache si è dotata di un parere tecnico che non lascia dubbi nel merito", sottono i Comuni di Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago Sulbiate, Cambiago e Vimercate. Al loro fiancoil Parco Pane. I sindaci sono "determinati ad andare fino in fondo,alla luce dei rilievi giuridici depositati in Regione e ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente".