Gqitalia.it - 43 libri di sport da regalare a Natale per andare sul sicuro con qualcuno che ama il calcio, ma non solo

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Se la domanda che vi state facendo è «Non sarà banaleun libro?», la risposta è immediata: assolutamente no! Specialmente se il libro viene scelto con attenzione verso chi lo riceve. Se ami lo, ci sono alcuni titoli che il prossimofaranno sicuramente centro.I miglioridipensati per voiLuigi Garlando - Nel mezzo del pallon di nostra vitahttps://media.gqitalia.it/photos/67497ea050b57231ee8aaa8d/master/w536,h823,climit/Luigi%20Garlando%20-%20Nel%20mezzo%20del%20pallon%20di%20nostra%20vita.jpgUna delle firme più note e apprezzate del giornalismoivo italiano presenta un'opera unica nel suo genere.