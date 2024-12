Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 1° DICEMBREORE 16.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CHE PROVOCA CODE TRA TUSCOLANA E APPIAPASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIEQUELLA DI OGGI è SECONDA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALEDEL PERIODO AUTUNNO INVERNO-2025LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE RIPRENDE ALLE 16.30 FINO ALLE 20.30SONO PREVISTE LE CONSUETE DEROGHE CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO.INFINE PER I LAVORI IN PROGRAMMAA PARTIRE DA DOMANI INIZIERA LO SFALCIO DEL VERDE SU VIA CRISTOFORO COLOMBOMODIFICHE ALLA CIRCONE CON IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGITA TRA PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E VIA DI MALAFEDE IN CORRRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IL TERMINE E PREVISTO PER IL 2 GENNAIO PROSSIMO.