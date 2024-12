Iodonna.it - Un'iniziativa per spingere le tipiche costruzioni in pietra sarde verso il riconoscimento di patrimonio dell'Unesco

Cagliari, 29 nov. (askanews) – Esplorare il passato millenariogna, avvicinare le nuove generazioni alla sua storia più profonda, sfruttare l’Intelligenza Artificiale per capire meglio l’antica civiltà nuragica.L’Associazione Lagnal’continua la sua campagna per l’ingresso delnuragico nella lista dei beni’umanità. Esperti da tutto il mondo a Cagliari si sono confrontati alla conferenza “Civiltà nuragica e Intelligenza Artificiale: dalle pietre alle reti neurali”. Turismo su due ruote ingna. In bici tra montagna e mare guarda le foto Spiega Pierpaolo Vargiu, presidente Associazione Lagnal’: «Oggi l’intelligenza artificiale rappresenta una sfida di cui nessuno di noi conosce i contorni ma abbiamo tutti perfettamente capito che rivoluzionerà la ricerca, la comunicazione e probabilmente lo stesso modo di relazionarsi che noi abbiamo con chi ci sta intorno e con le iniziative anche di carattere culturale che intorno a noi si sviluppano».