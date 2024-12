Oasport.it - Rugby, Serie A élite 2024-2025: Viadana passa a Colorno e torna in testa alla classifica

Va in archivio la sesta giornata delladivince ancora, pur non incamerando, per la prima volta in stagione, il punto di bonus offensivo,ndo per 14-23 a, e cosìda sola inscavalcando Rovigo, vittoriosa ieri.Vittoria senza bonus anche per le Fiamme Oro, corsare a Piacenza contro i Lyons per 8-23: i cremisi puntellano il quinto posto inavvicinandosi al Petrarca Padova. I poliziotti salgono a quota 20 e sono ora a -2 dzona play-off.Punto di bonus difensivo per la Lazio, che cede per 17-22 in casa al Mogliano Veneto nello scontro salvezza, con i capitolini che finalmente muovono la, salgono a quota 1 e lasciano i Lyons soli sul fondo della graduatoria, ma allo stesso tempo vedono i veneti allontanarsi, salendo a quota 6 dopo la vittoria odierna.