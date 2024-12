Roma | Cristante torna titolare con l’Atalanta difesa a tre

Leggi su Sportface.it

A Londra contro il Tottenham c’è stato un “barlume di luce”, come l’ha definito Claudio Ranieri. La suavuole uscire dalla crisi, ma avrà bisogno di un’altra prova superlativa per sperare di battereall’Olimpico lunedì sera (ore 20:45). I dubbi di formazione non mancano. L’unico reparto senza ballottaggi aperti è lacon Mancini, Hummels e Ndicka pronti ad agire dal 1? contro una squadra che ha segnato sei gol allo Young Boys nell’ultimo turno di Champions League. Sulle fasce confermati anche Celik e Angelino, mentre a centrocampodovrebbereal posto di Paredes e al fianco di Manu Kone. A supporto di Dovbyk i favoriti sono Dybala ed El Shaarawy, mentre Pellegrini dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina. Proprio come Saelemaekers, che è pronto a incrementare il minutaggio dopo aver messo lo zampino sul gol del 2-2 di Hummels al Tottenham Stadium.