Riccardo Muti | La cultura woke è la dittatura del pensiero Il governo Meloni? Cerca di fare bene

“Non ne posso più dell’acuto di Vincerò. La musica italiana merita più rispetto. Abbiamo reciso le nostre radici, non sappiamo più chi siamo. E anche nel Vaticano di papa Francesco si fa poca musica”.racconta la sua vita in una lunga intervista al Corriere della Sera: Pavarotti – “così ci riconciliammo dopo la lite” -, Callas, Tebaldi, La Scala, il ritorno a Vienna per il concerto di Capodanno. “Sbagliato modificare i libretti, laè ladel. Sbagliato gesticolare sul palco: non senti la musica, vedi il direttore”.: “Gentile non dobbiamo studiarlo perché era di destra?”parla anche di politica. Aldo Cazzullo gli chiede: Maestro, è deluso di questo? “Perché dovrei esserlo? Al di là delle critiche che si possono, è unchedi