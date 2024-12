Ilveggente.it - Real Sociedad-Betis, Liga: tv, formazioni, pronostico

è una partita valida per la quindicesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00: probabili, diretta tv e streaming.Lavuole la vittoria. Ovviamente. Anche perché vorrebbe dire sorpasso sulin classifica. E sembra proprio essere arrivato il momento mettere la freccia, anche per via del momento che gli andalusi di Pellegrini stanno vivendo.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itDue sconfitte nelle ultime due partite per la squadra ospite: una sul campo del Valencia in campionato, l’altra invece in Conference League contro il Mlada Boleslav che, invitiamo tutti, a dirci di quale nazionalità è. A parte gli scherzi, ovviamente, è evidente che ilviva un momento difficile a differenza di quanto ha fatto vedere proprio giovedì in Europa League la, che ha battuto tra le mura amiche l’Ajax, permettendo alla Lazio di rimanere così da sola in testa al girone Europeo.