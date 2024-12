Ilrestodelcarlino.it - Progetto musicale Ferro Battuto, concerto per il primo anno

Si festeggia un complenel nuovo appuntamento del Forlimpopoli Folk Club che va in scena oggi pomeriggio alle 17 nella storica sala Aramini, in via Ghinozzi 3. Quello deldi attività del(nella foto), che porterà in scena le voci, i racconti e i suoni di Ferruccio Iiriti alla voce e fisarmonica, Alessandra Antimi al flauto traverso e Fabrizio Sabia alla chitarra classica. Ilha come titolo ‘Chissà se un giorno approderò in un porto’. Il porto rappresenta il luogo di arrivo dopo un lungo viaggio, l’approdo concreto che realizza anche il sogni e il sogno di Capitanriprende vita e concretezza raccontandosi a 360 gradi, mentre il suo fedele equipaggio lo accompagna nel suo viaggio, mettendo in luce ciò che sembrava sommerso da tempo. A undalla ripresa deloggi si festeggia insieme al pubblico il viaggio didove i personaggi delle storie sembrano essere il perfetto vestito di un romanzo.